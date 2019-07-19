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Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Erzincan'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21'i çocuk 56 kişi tedavi altına alındı.

19.07.2019 21:31 Erzincan
Erzincan'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21'i çocuk 56 kişi tedavi altına alındı.

Kent merkezinde, Yeni Mahalle 305 Sokak'ta bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu.

Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi.

Rahatsızlanan 21'i çocuk 56 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastalar, burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
Kaynak: AA
Yeni Mahalle, Güncel

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