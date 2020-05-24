Erzincan'da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşma

Erzincan'da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşmaERZİNCAN'da Özdemir ailesinin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşması izleyenleri gülümsetti.

24.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:10
Erzincan'da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşma
ERZİNCAN'da Özdemir ailesinin koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşması izleyenleri gülümsetti. Baba Hikmet Özdemir, bir sopanın ucuna bağladığı eldivenle çocukları ile bayramlaşıp, maşa yardımı ile harçlığı dağıttı.
Kent merkezinde oturan Özdemir ailesi, sosyal medyadan gördükleri bayramlaşma yöntemini kendi evlerinde uyguladı. 58 yaşındaki Hikmet Özdemir, oklavanın ucuna şişirerek bağladığı eldiveni sırasıyla aile üyelerine öptürdü, ardından metal maşa yardımı ile hazırladığı bayram harçlıklarını verdi. O anları cep telefonu ile kaydeden oğlu Bahattin Özdemir, bu görüntüleri sosyal medya da paylaşınca büyük ilgi gördü. Erzincan’da gülümseten sosyal mesafeli bayramlaşma

Kaynak: DHA

Etiketler: Hikmet Özdemir, Erzincan, Güncel, Haber

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