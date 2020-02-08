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Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi

Erzincan'da yabancı plakalı 3 araçta gümrük kaçağı 12 bin çift kadın çorabı ile 1420 paket sigara ele geçirildi.

08.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:41Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi
'da yabancı plakalı 3 araçta gümrük kaçağı 12 bin çift kadın çorabı ile 1420 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ekiplerin, 3-6 Şubat'ta D-100 karayolundaki Mercan beldesi yol kontrol ve arama noktasında uygulama yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
" istikametinden gelen yabancı plakalı 3 araçta yapılan aramada toplam 1420 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 12 bin çift gümrük kaçağı kadın çorabı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır."

Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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