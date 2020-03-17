Erzincan'da güne karla uyandı
Erzincan'da güne karla uyandı Erzincan'da Mart ayında kar yağdı Erzincan kent merkezine kar yağdı.
17.03.2020 08:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:22
Erzincan'da güne karla uyandıErzincan'da Mart ayında kar yağdı
ERZİNCAN - Erzincan kent merkezine kar yağdı. Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Bazı vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde toprak damlı evlerinin su akıtmaması için kar küremesi yaptı.Kar merkezde çok fazla etkili olmazken yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kızıldağ Geçidi mevkiinde yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti.
ERZİNCAN - Erzincan kent merkezine kar yağdı. Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Bazı vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde toprak damlı evlerinin su akıtmaması için kar küremesi yaptı.Kar merkezde çok fazla etkili olmazken yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kızıldağ Geçidi mevkiinde yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Erzincan'da güne karla uyandı
Etiketler : Genel
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