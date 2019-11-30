Haberler » Güncel » Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı - Haber

Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

30.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:48Erzincan'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı
'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.
Hamza Toraman (25) yönetimindeki 24 EV 599 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Aynı aileden Yakup (28), Esra (28) ve Ömer Said Çukadar (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan, Erzurum, Üzümlü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı
14:15 Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu
14:14 Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
14:14 İstanbul_bu yöntemlerle katkı maddesiz ekmeği anlayabilirsiniz
14:09 Siirtli çiftçilere yerli ve milli tohum dağıtıldı
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
11:17 66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 14:16:40