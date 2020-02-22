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Erzincan'da hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi

Erzincan'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 62 öğrenci için icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi.

22.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:14Erzincan'da hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi
'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 62 öğrenci için icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi.

Erzincan Müftülüğü tarafından Terzibaba Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ın Allah'ın insanlara gönderdiği son mesaj olduğunu söyledi.

Kur'an'ın, insanlığın dünya ve ahiret saadetini elde etmesi için Hazreti Muhammed Mustafa ile gönderildiğini belirten Çetin, çocukların ezberledikleri kutsal kitabın ahlakıyla ahlaklanmaları temennisinde bulundu.
Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ve müezzinler tarafından da Kur'an okundu.
Daha sonra hafızlığını tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.
Programa Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Reisul Kurra Vekili Mustafa Demirkan, din adamları ile vatandaşlar katıldı.

Emin Çetin, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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