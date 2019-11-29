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Erzincan'da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti

Erzincan'da merkez Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi eğitim salonunda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.

29.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:10Erzincan'da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti
Erzincan'da merkez Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi eğitim salonunda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.

Eğitime merkez ve ilçe hastanelerden 25 personel katılarak 4 gün süreyle eğitmenler tarafından eğitim aldı.

Eğitimlerde afet ve acil durum konuları, afetlerde müdahale planları, HAP kılavuzu tanıtımı gibi konular anlatılarak, bu eğitimlerle hastanelerin afet ve acil durumlara ilişkin riskleri önlemesi veya mümkün olduğunca azaltması ve afetlere karşı dirençli olması amaçlandığı kaydedildi.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, eğitmenlere teşekkür belgesi, eğitime katılan 25 personele de katılım belgesi takdim etti. - ERZİNCAN

Mimar Sinan, Güncel

Kaynak: İHA

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