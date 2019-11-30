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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

30.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:02Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İrfan Türk'ün (39) kullandığı 06 BT 6977 plakalı otomobil, Erzincan yeni çevre yolu üzerinde bulunan kavşakta, Sertan Koçoğlu (24) idaresindeki 24 DK 013 araçla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüleri ile araçta bulunan Murat Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü Sertan Koçoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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