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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

30.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:39Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Erzincan çevre yolu Kemah Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan İrfan Türk idaresindeki 06 BT 6977 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Sertan Koçoğlu (24) idaresindeki 24 DK 013 otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçta bulunan Murat Tosun, 112 acil servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Sertan Koçoğlu, hastanede hayatını kaybetti. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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