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Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara "evde kal" çağrısı

Erzincan'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

20.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:20
Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara
Erzincan 'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri sosyal medya paylaşımlarında, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.
İtfaiye çalışanları, ellerinde "Bizler sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın" yazılı kağıt taşıdıkları fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Erzincan, İtfaiye, Güncel

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