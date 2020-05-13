Erzincan'da, jandarmaya EYP'li tuzak: 1 yaralı

Erzincan'da, jandarmaya EYP'li tuzak: 1 yaralıERZİNCAN'da, jandarma minibüsünün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

13.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:15
Erzincan'da, jandarmaya EYP'li tuzak: 1 yaralı
ERZİNCAN'da, jandarma minibüsünün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.
Erzincan- Çağlayan beldesi yolunun 27'nci kilometresinde, jandarma minibüsünün devriye geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın şiddetiyle minibüs, yol dışına çıkarken, 1 asker hafif yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı askere ambulansta müdahalede bulundu. Saldırı sonrası bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri ise yolu ulaşıma kapatarak, operasyon başlattı.
Erzincan Valiliği, saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "13 Mayıs 2020 tarihi saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir personel hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgede komando timi, istihbarat unsuru, drone unsuru ile PAMİT ve MAKÖ unsurlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Erzincan’da, jandarmaya EYP’li tuzak: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çağlayan, Jandarma, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut’a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Denizli’nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Haberler››Güncel››Erzincan'da, jandarmaya EYP'li tuzak: 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Çin'in Cilin şehrinde, Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine bazı yasaklar getirildi - Haber 18:32: İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber 18:32: Uluslararası Destek Grubu, Lübnan'daki ekonomik kriz ve artan yoksulluktan endişeli - Haber 18:31: KKTC'de Pile halkından geçiş kısıtlamasına tabutlu eylem - Haber 18:30: Koca: "(Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Şu an gündemimize gelmedi, salgının gelecek... - Haber 18:09: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir - Haber 17:56: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin 16:02: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi - Ekonomi 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber