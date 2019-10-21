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Erzincan'da kaçak keklik ve tavşan avlayan 5 kişi yakalandı

Erzincan'ın Kemah ve Kemaliye ilçelerinde kaçak olarak kınalı keklik ve yaban tavşanı avlayan 5 kişi yakalandı.

21.10.2019 16:16Erzincan'da kaçak keklik ve tavşan avlayan 5 kişi yakalandı
Erzincan'ın Kemah ve Kemaliye ilçelerinde kaçak olarak kınalı keklik ve yaban tavşanı avlayan 5 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince güvenlik güçlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda kaçak kınalı keklik ve yaban tavşanı avlayan 5 kişi yakalandı. 5 kişiye av kabahat/ suç tutanağı düzenlenerek toplam 2 bin 691 TL idari para cezası ve bin 920 TL tazminat cezası uygulandı.

Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmayan 1 adet av tüfeği de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı. - ERZİNCAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Kemaliye, Kemah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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