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Erzincan'da kaçakçılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Erzincan'da, sigara, içki ve çay kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.

09.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:28Erzincan'da kaçakçılık iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
'da, sigara, içki ve çay kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 60 litre kaçak içki, 3 kilogram kaçak çay, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kentin Tercan ilçesi Mercan beldesindeki bir başka operasyonda ise yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yabancı plakalı 2 yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagaja saklanan 949 kaçak sigara ele geçirdi.
Bu olaya ilişkin de 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma, Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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