Erzincan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle farkındalık programı düzenlendi

Erzincan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık programı düzenlendi.



Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Programda konuşan Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, şu ifadelere yer verdi:



"Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Şiddet, asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. Medeniyet ve inanç değerlerimizde kaynağı bulunmayan kadına yönelik şiddet asla mazur gösterilemez. Kadına şiddet, toplumsal bir mesele olup toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Kadın kimliği, ülkemizde menşei, kültürel, dini ve benzeri farklılıkları içerisinde algılanmakta ve bu farklılıkları ile gerek sosyal gerek siyasal hayatımızı zenginleştirmektedir. Bu zenginlik sadece demokrasimizi güçlendirmemekte aynı zamanda toplumsal ahengimizi de ortaya koymaktadır. Osmanlıdan günümüze bu çeşitlilik ve kimlik zenginliğini yaşayan ülkemizde kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel kimliğimizin ve tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, istiklal savaşının Nene Hatun'u, Halide Edip Adıvar'ı, Halime Çavuş'u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel hareket başarıyı yakalayamaz. Lakin günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, kadınlarımızın yükünü arttırmakta, ev ve iş hayatında sorumluluğu artan kadınlarımızın sorunları da artış göstermektedir. Bunun en önemlisi şiddet olgusudur. Kadına yönelik şiddet, kadınların insan haklarından yararlanmalarını ciddi biçimde engellemekte; yaşam, güvenlik, saygınlık, fiziksel ve duygusal sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal etmektedir. Kadına yönelik şiddeti doğuran etkenlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde çoklu ve karmaşık bir yapı sergilemektedir. Kültürel faktörler, kadının ekonomik bağımsızlığının olmaması, istihdam olanaklarına erişimde sınırlılıklar ile karar alma mekanizmalarında ve yasal düzeydeki boşluklar, şüphesiz en önemli nedeni eğitimsizlik şiddetin ortaya çıkmasını etkileyen temel faktörlerdir. Bizler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak; Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaktayız. Devletimiz, bu konuya büyük hassasiyet göstermekte, kadınlarımızın hem iş hem özel hayatlarında daha iyi koşullar altında yaşayabilmelerini sağlamak için her türlü düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla; Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı 2005 yılında yüzde 23 iken bu oran yüzde 34,3'e yükseldi. Bakanlık olarak 2023 hedefimiz yüzde 41'i yakalamaktır. Yine 2016 yılsonu verilerine baktığımızda ülkemizde toplam kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranı yüzde 16,5 tur. İşveren olan kadınlarımızı da dahil ettiğimizde, iş hayatında aktif olan kadınlarımızın toplam içindeki payı yüzde 14,6'dır. Bizlerin kadınları daha fazla cesaretlendirmemiz, onlara daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Kendi potansiyellerini keşfetmeleri noktasında onlara destek olmamız gerekiyor. Kadınların bilgileri ve üretkenlik sezgileriyle daha fazla yenilikçi fikir geliştireceğine ve ortaya çıkan fırsatları değerlendireceklerine yürekten inanıyoruz. Bunun yanısıra kadın istihdamını artırmak, aile ve iş hayatını uyumlu hale getirmek için birçok yasal düzenlemeler bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Çalışan kadınlara hamilelik, doğum, süt izinlerini kullanmaları için esnek çalışma imkanı ve erken emeklilik getirilmiştir. Daha yapılacak çok iş olduğunun da bilincindeyiz.



İl Müdürlüğü olarak bizler de kadınlar için eğitim, istihdam, bakım, koruma, barınma gibi birçok alanda hizmetler vermekteyiz. Sosyal Hizmet Merkezimiz ile 2016 Ocak ayı itibariyle faaliyetlerine başlayan ŞÖNİM merkezimizle birlikte, Aile Eğitim Programları kapsamında Kadınların ve aile yapısının güçlenmesi ve sorunların çözümünde etkili rol almaları için eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu çerçevede birbirimize, ailemize, çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevginin hiç azalmaması dileğiyle, öncelikle aziz şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere Dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum."



Konuşmaların ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personellerinden Sosyal Çalışmacı Mervenur Yılmaz Yiğit Erzincan İl Eylem Planı kapsamında il genelinde görev yapan muhtarlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele/Fırsat Eşitliği ve Erken Yaşta Zorla Evlilikler" konulu bir sunum yaptı. Yapılan sunumun ardından görüş ve temenniler alınarak program sona erdirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA