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Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'ın İliç ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

02.10.2019 22:54Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Erzincan'ın İliç ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tuncay Keklik'in (38) kullandığı 07 K 3552 plakalı kamyonet, İliç-Erzincan kara yolu Savaş Gediği geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Dilek Aktaş ve Ersin Yurt ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybeden sürücü Tuncay Keklik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İliç, Güncel

Kaynak: AA

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