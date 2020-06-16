Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı

Erzincan'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

16.06.2020 04:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 04:57
Erzincan'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Akşam saatlerinde Karasu Nehri'ne düşen 07 LFC 96 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet Dil'in (62) de cesedi bulundu.
Dil için bölgeye gelen dalgıç polisler nehir içinde, AFAD ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Dil'in cesedini nehire gömülen kamyonette sıkışmış halde buldu. Çıkarılan ceset otopsi için Kemaliye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza yapan ailenin hastaneye gelen bazı yakınları sinir krizi geçirdi.
Bu arada, kamyonetin nehirden çıkarılması için sabah saatlerinde bölgeye özel vinçler gönderileceği öğrenildi.
Olay
Mehmet Dil'in kullandığı 07 LFC 96 plakalı kamyonet, akşam saatlerinde Kemaliye ilçesi girişindeki Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düşmüştü.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Muhammed İlçin (1) ve Süleyman Kalkan'ın (2) cesedini çıkarmıştı.
Yaralanan Kader (30) ve Ayşe (6) İlçin ile Kübra Dil (24) Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Olay yerine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, nehirde kaybolan sürücünün bulunması için çalışma başlatan ekiplerden bilgi almıştı. Erzincan’da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5’e çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Kemaliye, Karasu, AFAD, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Son Dakika: İstanbul’da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Hindistan’da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü Haber
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül Haber
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! ’Nefes alamıyorum’ diyerek bağırdı Haber
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Polonya yanlışlıkla Çekya’yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Haberler››Güncel››Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:12: Kazada yaralanan sürücü, şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıldı - Haber 04:57: Son dakika haberi! Benin'de bir milletvekili Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Haber 04:47: Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı - Haber 04:27: Zimbabve'de Kovid-19'a karşı oruç tutuldu, dua edildi - Haber 04:25: 56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı - Haber 00:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek - Haber 00:15: Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı - Magazin 22:20: Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:38: İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu - Haber 12:06: Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi - Haberler