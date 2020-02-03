Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı

Erzincan'da yaşlı çiftin evine silahlı ve kar maskeli olarak giren 3 soyguncudan biri, yüzündeki kar maskesinin düşmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı. Ev sahibi Şilvan Tercan , arbedede bir soyguncunun yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti.

YAŞLI ÇİFTİ EVLERİNDE DARP ETTİLER

Yalnızbağ Beldesi'nde gerçekleşen olayda, yaşlı çiftin evde bulunduğu sırada kapı çaldı. 67 yaşındaki Mehmet Zorlu kapıyı açmak için hareket etti. Hırsızlar darp ettikleri Mehmet Zorlu'yu bayılttı. Zorlu'yu darp ederek bayılttıktan sonra eşinin kolundaki 4 bileziği alan zanlılardan Burak M. ile ev sahibi Şilvan Tercan arasında arbede yaşandı.

KAR MASKELİ HIRSIZ KOMŞUSU ÇIKTI

Tercan, arbedede Burak M'nin yüzündeki kar maskesini çekerek çıkarınca evlerine 100 metre yakınlıktaki bir başka evde oturan komşusu Burak M. olduğunu fark etti. Burak M. ve diğer 2 soyguncu, arbede sonrası Tercan'ın bileziklerini alarak kaçtı.

Ailenin olayı jandarmaya bildirilmesi üzerine Burak M. ile suç ortakları oldukları belirtilen Özkan T. ve Serkan M. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Burak M. tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

"ALDIĞIM DARBELER SONUCU BAYILDIM"

Mağdur Mehmet Zorlu,yaptığı açıklamada, "Evde televizyon seyrediyordum. Evin zili çalınca kapıyı açmak için oturduğum yerden kalktım. Evin antre kısmına geldiğimde aniden silahlı ve kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradık. Beni ve eşimi silah kabzasıyla darp ettiler. Ne olduğunu anlayamadık. Aldığım darbeler sonucu bayıldım. Kendileri ile mücadele etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık" dedi.

"YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜM KİŞİ KOMŞUMUZDU"

Şilvan Tercan da zanlıların saldırısına uğradıklarını belirterek, "Bana ve eşime aniden saldırdılar. Bir müddet sonra eşimin sesi kesildi. Ben şüphelilere ne istiyorsunuz benden adamı öldürdünüz diyerek bağırmaya başladım. Şüpheliler sürekli para istediler. Beni darp ederek kolumdaki bilezikleri aldılar. O esnada şüphelilerden birinin kar maskesini elimle tutarak çıkardım. Yüzünü gördüğüm şahıs tanıdığımız komşumuzdu. Sonra şüpheliler panikleyerek evden ayrıldı. Jandarma ve polisimiz kısa sürede eve gelerek bize yardımcı oldular, ben hepsine çok teşekkür ederim" diye konuştu.