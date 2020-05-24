Erzincan'da kar sürprizi

Erzincan'da kar sürprizi (2)YAYLADA MAHSUR KALAN KÖYLÜLER İÇİN SEFERBER OLDULARKar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi Karadağ Mevkiinde mahsur kalan vatandaşların yardımına Erzincan Off-road ekibi ile Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti.

24.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:44
Erzincan'da kar sürprizi (2)
YAYLADA MAHSUR KALAN KÖYLÜLER İÇİN SEFERBER OLDULAR
Kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi Karadağ Mevkiinde mahsur kalan vatandaşların yardımına Erzincan Off-road ekibi ile Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti. Off-road araçları ile vatandaşları mahsur kaldıkları yerden çekerek kurtardı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Çimenli yaylasında mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Erzincan AFAD ekipleri yetişti. Saat 08.00'den beri mahsur kalan vatandaşları mahsur kaldıkları bölgeden alan AFAD ekipleri vatandaşları köylerine bıraktı. Köye getirilen vatandaşlar, kar yağınca yolu kaybettiklerini ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür ettiler. Erzincan’da kar sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Refahiye, Erzincan, Karadağ, Güncel, Haber

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