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Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

12.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:58Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan- kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan- kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde etkisini artıran kar ve tipiden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Gümüşhane, Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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