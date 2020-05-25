Erzincan'da kar ve tipi yaylacıları hazırlıksız yakaladı

Erzincan'da kar ve tipi yaylacıları hazırlıksız yakaladıERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok bölgedeki yaylacılar mahsur kaldı.

25.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:50
Erzincan'da kar ve tipi yaylacıları hazırlıksız yakaladı
ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok bölgedeki yaylacılar mahsur kaldı. Yardımlarına karla mücadele ekipleri, AFAD ve güvenlik güçleri yetişti. Gece boyunca devam eden kurtarma çalışmalarında onlarca kişiye ulaşıldı.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Karataş yaylasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylacılar geri dönemeyerek, mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu Erzincan İl Özel İdare ekiplerine bildirerek, yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Erzincan İl Özel İdare ekipleri, 6 saatlik çalışma sonucu bölgeye ulaşarak, 6 aileyi ve yaklaşık 2 bin 500 hayvanı mahsur kaldıkları bölgeden kurtararak, yollarını ulaşıma açtı.
Öte yandan Refahiye İlçesi, Yanık Köyünde 1 metreye ulaşan karda mahsur kalan Off-road'cılar ve bir vatandaş hayvanları ile birlikte kurtarıldı. Aynı saatlerde merkeze bağlı Handere Köyü Yaylasında yaylasında mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 aile üyesine gece geç saatlerde ulaşıldı.
Otlukbeli ilçesine bağlı Küçükotlukbeli Köyü yaylasında kar ve tipi nedeniyle çadırları yırtılan yaylacı aileye ulaşılarak kurtarıldı.
CENAZE DAĞDAN İNDİRİLDİ
Bu arada merkeze bağlı Koçyatağı Köyü'nde ise hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Süleyman Akbulut'un ise cesedi bulundu. Fırtınadan kaçmak isterken uçurumdan dere yatağına düştüğü tahmin edilen 70 yaşındaki Akbulut'un cenazesi sedye ile dağdan indirilerek hastane morguna kaldırıldı.
Olumsuz hava şartlarının devam ettiği kentte Erzincan Valiliği tarafından yüksek kesimlerde yaylalarda bulunan hayvanlar için yem temin edileceği bildirildi. Erzincan’da kar ve tipi yaylacıları hazırlıksız yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, AFAD, Güncel, Haber

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