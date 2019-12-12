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Erzincan'da kar yağışı bekleniliyor

Erzincan ve çevresinde bugün kar yağışı bekleniliyor.

12.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:09Erzincan'da kar yağışı bekleniliyor
ve çevresinde bugün kar yağışı bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan çevresi hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra , Kars ve Ağrı çevrelerinin hafif kar yağışlı, Iğdır hafif yağmurlu ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da rüzgar güney ve güney doğulu yönlerden hafif kuvvette esecek.

Meteorolojik uyarı da yapılarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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