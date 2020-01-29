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Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

Erzincan'da geçen ay kaybolan epilepsi hastasının bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

29.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:53Erzincan'da kaybolan epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor
Erzincan'da geçen ay kaybolan epilepsi hastasının bulunması için jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.
Keklikayası köyünde 25 Aralık 2019'da evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Halil Ergülo'nun (61) bulunmasına yönelik güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.
AFAD'ın da desteğiyle Ergülo'nun gidebileceği yerleri araştıran ekipler, bugüne kadar herhangi bir ize rastlamadı.
Karasu Nehri'nde de çalışma yapan ekipler, termal kameralı drone ile de arazide tarama faaliyeti yapıyor.

Jandarma, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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