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Erzincan'da kaza sonrası yanan araçtaki sürücü öldü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bariyere çarpıp yanan otomobildeki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23.08.2019 10:14 Erzincan'da kaza sonrası yanan araçtaki sürücü öldü
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bariyere çarpıp yanan otomobildeki sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 00. 10 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Üzümlü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Yeniçeri idaresindeki 26 KY 970 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun Üzümlü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Sürücü Fatih Yeniçeri yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih Yeniçeri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Üzümlü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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