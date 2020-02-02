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Erzincan'da kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü polise yakalandı

Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybederek MOBESE elektrik panosuna çarptıktan sonra sinyalizasyon direğini deviren sürücü olay yerinden kaçtı.

02.02.2020 06:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:55Erzincan'da kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü polise yakalandı
'da direksiyon hakimiyetini kaybederek MOBESE elektrik panosuna çarptıktan sonra sinyalizasyon direğini deviren sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücü yaklaşık bir kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolu Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye Yakup K. idaresinde olan 24 UA 126 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj üzerinde bulunan MOBESE elektrik panosuna çarptıktan sonra sinyalizasyon direğini devirdi. Kazada sürücü Yakup K. ile yanında yolcu olarak bulunan Emirhan S. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine verdi. Emirhan S. kaza yerine gelen ambulansa Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Emirhan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası arkadaşını bırakıp olay yerinden kaçtı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların iddiasına göre sürücü Yakup K., kaza anından hemen sonra yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Durumu öğrenen polis ekipleri Yakup K.'yı bulmak için hemen çalışma başlattı. Olay yerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan sürücü Yakup K. kontrol amaçlı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Yakup K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ekiplerinin inceleme ve çalışmaları sonrası araç olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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