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Erzincan'da keklik ve tavşan avı yasaklandı

Erzincan'da keklik ve tavşan avının yasaklandığı bildirildi.

14.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:58Erzincan'da keklik ve tavşan avı yasaklandı
Erzincan'da keklik ve tavşan avının yasaklandığı bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim 2019'da başlayan keklik ve tavşan avının 12 Ocak 2020 tarihinde sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, "Özellikle çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde avlanma oranı artmıştır. Bu günlerde ortalama günlük 300 ila 1250 arasında avcının AVBİS'den (Avlak Yönetim Bilgi Sistemi) randevu alarak avlandıklarını, avcıların keklik kotalarının yüzde 75'ini, tavşan kotalarının da yüzde 38'ini kullandıklarını takip ettik." ifadeleri kullanıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel

Kaynak: AA

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