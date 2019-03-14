Erzincan'da Ki Muhtarlık Adaylığı Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı

Erzincan
'ın Tercan
ilçesi Mercan Beldesinde meydana gelen muhtarlık davasına ilişkin 2 kişi tutuklandı. Erzincan
'ın Tercan
ilçesinde muhtar adaylığı tartışması sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmiş iki kişi ise yaralanmıştı. Olay ile alakalı 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözetim altına alınan 4 kişiden 2'si sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken bir kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ERZİNCAN
Tercan, Erzincan, 3. Sayfa
Kaynak: İHA