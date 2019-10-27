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Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü

Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştüERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde köpeklerin kovaladığı kurt, su kanalına düştü.

27.10.2019 11:47
Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesinde köpeklerin kovaladığı kurt, su kanalına düştü.
Çağlayan beldesinde yaşayan Ali Ekber Çelik tarlasına giderken, su kanalının kenarında bir köpeğin kanala doğru hücum edip geri çekildiğini gördü. Çelik, merak edip kanala doğru baktığında suda bir kurdun yüzdüğünü fark etti. Cep telefonuyla görüntüyü kaydeden Çelik, "Son zamanlarda çok sık kurtların insanlarla karşı karşıya geldiğini duyuyorum. Sürü halinde geziyorlar. Bu civarda da sürülere saldırdıklarını duyuyoruz. Araziye gittiğimizde daha dikkatli olmaya ve yalnız gitmemeye çalışıyoruz" dedi.
Erzincan'da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü

Ali Ekber Çelik, Çağlayan, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA


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