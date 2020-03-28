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Erzincan'da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi

- Erzincan'da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi Erzincan Belediyesi tarafından Terzibaba Mezarlığı girişinde, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs salgınının kısa sürede bitmesi için kurbanlar kesildi ve dualar edildi.

28.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:27
- Erzincan'da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi
ERZİNCAN - Erzincan Belediyesi tarafından Terzibaba Mezarlığı girişinde, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs salgınının kısa sürede bitmesi için kurbanlar kesildi ve dualar edildi.
Kurban merasimine Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kanaat önderleri katıldı.
Erzincan Milletvekili Burhan Çakır burada yaptığı konuşmada; "Belediye başkanımızın terkip etmiş olduğu özellikle bu felaket için salgın için burada bir araya geldik kurban kestik. Rabbim inşallah bu kurbanlar hürmetine, beli bükülmüş yaşlılar hürmetine, çocuklar sebiler hürmetine bu virüsü bu salgını inşallah def eder diye temennide bulunuyoruz, dua ediyoruz. Rabbim milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, devlet büyüklerimizi her türlü felaketten korusun. ve bu bilinçle inşallah hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum evde kalmalıyız gerçektende bu virüsü yenmenin tek çaresi evde kalmak, dışarıya akraba ziyaretleri yapmamak" dedi.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, "Erzincanlı hemşehrilerim bugün Terzibaba Hazretlerinin türbesinde bu musibetlerden bu belalardan defedilmesi için Cenabı Allah'a bir yakarış olarak kurban vaadimizi yerine getirdik. Bu kurban törenimize başta Sayın Milletvekilimiz Burhan Çakır beyefendi, değerli dedelerimiz hocalarımız teşrif ettiler hepsine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Cenabı Mevla'm kabul buyursun. Bu musibetten bizleri beri kılsın inşallah" diye konuştu. Erzincan’da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhan Çakır, Bekir Aksun, Genel

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Erzincan'da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi

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