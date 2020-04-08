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Erzincan'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara bugüne kadar 847 bin 671 lira ceza kesildi

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle bugüne kadar 5 iş yeri ve 314 kişiye, 847 bin 671 lira ceza kesildi.

08.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:40
Erzincan'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara bugüne kadar 847 bin 671 lira ceza kesildi
Erzincan 'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle bugüne kadar 5 iş yeri ve 314 kişiye, 847 bin 671 lira ceza kesildi.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde korona virüs (Kovid-19) salgını ile etkin mücadele edebilmek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde; ilimiz genelinde 5 işyeri ve 314 şahsa Kabahatler Kanunu'na ve Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha kurul kararlarına riayet etmemekten dolayı toplam 847 bin 671 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uygulanan cezaların temel amacı salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığını korumak olup; tüm vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına uymaları, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri ve sosyal mesafenin korunması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Erzincan, 3. Sayfa
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