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Erzincan'da koronavirüs fırsatçılarına geçit yok

Erzincan'da koronavirüs fırsatçılarına geçit yokERZİNCAN'da yasa dışı kolonya üretimi ve satışı yapan depo ve işyerlerinde yapılan aramalarda binlerce litre alkol, esans ve kolonya imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

31.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:58
Erzincan 'da koronavirüs fırsatçılarına geçit yok
ERZİNCAN'da yasa dışı kolonya üretimi ve satışı yapan depo ve işyerlerinde yapılan aramalarda binlerce litre alkol, esans ve kolonya imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınını fırsat bilerek yasa dışı dezenfektan ve kolonya üretimi ile satışının önlenmesi amacıyla, kent merkezindeki bir depo ve üç adet işyerinde arama yapıldı. Belirlenen yerlerde 3 bin 318 litre etil alkol, 4 bin 434 litre gelen parfüm-kolonya esansı, 643 litre kolonya, 2 bin 143 adet dolu parfüm şişesi, 3 bin 934 adet şişe kolonya, ile esans ve kolonya üretimi için kullanılan araçlara el konuldu. Şüpheli Y.S. 5607 SKM, Nitelikli Dolandırıcılık (TCK-158), Halk Sağlığını Tehlikeye Düşüren Maddelerin İmal ve Ticaretini Yapmak suçları kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Erzincan’da koronavirüs fırsatçılarına geçit yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, Güncel

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Erzincan'da koronavirüs fırsatçılarına geçit yok
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