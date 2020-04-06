Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye 160 bin 650 lira ceza

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 51 kişiye 160 bin 650 lira ceza kesildi.

06.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:04
Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye 160 bin 650 lira ceza
Erzincan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 51 kişiye 160 bin 650 lira ceza kesildi.
Kent genelinde toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarının uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerince denetimler artırıldı.
Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kuralını ihlal ve benzeri tedbir kararlarına uymayan 51 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 160 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Güvenlik güçleri, vatandaşları alınan tedbir kararlarına uymaları, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri ve sosyal mesafenin korunmasında gerekli hassasiyeti göstermeleri yönünde anonslarla uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erzincan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye 160 bin 650 lira ceza - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter’e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:03: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor - Haber 23:02: - Rusya'da korona ile mücadelede 500 kişilik sahra hastanesi yapıldı- Hastane yaklaşık 3 haftada... - Haber 23:02: Eğitimciler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor - Haber 23:01: - Gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays serbest bırakıldı - Haber 23:01: Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75'i hibe ediliyor - Haber 22:58: MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı - Haber 22:39: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var - Haber 22:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı - Haber 21:34: Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber