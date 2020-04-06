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Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alındı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

06.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:46
Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alındı
Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındığı bildirildi.
Açıklamada, yeni tedbirlerle ilgili olarak, il genelinde başta market, manav, fırın gibi iş yerlerinde ve eczanelerde tüm çalışanlarının maske takmasının zorunlu olması, içeriye maskesiz müşteri kabul edilmemesi, maske ve eldivenlerin temas durumu düşünülerek sık sık değiştirilmesi, marketlerin ve tüm iş yerlerinin giriş çıkışlarında zorunlu dezenfektan bulundurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Tüm toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği ve toplu taşıma araçlarında el dezenfektanlarının bulunmasına karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Fevzipaşa Çarşısı yanındaki ilçe ve köy duraklarının sosyal mesafe durumu gözetilerek eski terminalin yerine taşınmasına, Buğday Pazarı'ndaki tezgahlar arasına 5 metrelik mesafe bırakılmasına, bariyer kurularak gerekli mesafenin korunması ile araç parkına izin verilmemesine karar verildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, tüm bankaların bankamatiklere yerleştirdikleri banknotları ve şubede kullandıkları banknotları ultraviyole yöntemiyle dezenfekte etmelerinin önem arz ettiği ve banka şubelerinde dezenfektan bulundurulmasının hijyen açısından gerekli olduğuna dikkat çekilerek şöyle devam edildi:
"Özellikle Yeni ve Eski Sanayi Bölgesi olmak üzere tüm esnaflarımız arasında zorunlu haller dışında ziyaret yapılmamasına, iş yerlerinde toplu olarak oturulmamasına ve bu hususta gerekli denetimlerin yapılmasına, Aile Sağlığı Merkezlerine maske ile girilmesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin zorunlu olarak maske kullanmasına, her türlü ortamda sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak gezenlere kolluk kuvvetlerince gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, ayrıca 18 yaşın altında olup sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında cezai işlemlerin ebeveynlerine tebliğ edilerek ailelerine teslim edilmelerine karar verilmiştir."
Açıklamada ayrıca kurallara uymayanlara "kurul kararlarına riayet etmemek"ten 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı ve yapılacak ikinci kontrolde de fiilin tekrarı durumunda ise idari para cezası ile birlikte Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Güncel
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