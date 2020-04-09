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Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

09.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:22
Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındığı bildirildi.

Buna göre, il genelinde başta market, alışveriş merkezi gibi iş yerleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına maskesiz girilmemesi, vatandaşların maske ihtiyaçlarının ilgili kamu kurumları ve iş yerleri tarafından ücretsiz şekilde karşılanması, marketlerde ve ilgili yerlerde para ile maske satışı yapılmaması ve bu hususlar doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlarca alınması kararlaştırıldı.
Vatandaşların kapalı ve açık alanlarda 3 adım kuralına uymalarının zabıta ve ilgili kolluk kuvvetlerince sağlanacağı belirtilen açıklamada, "İlimizde vaka tespit edilen apartmanların, sokakların, mahallelerin düzenli tespitinin yapılması, olası bir karantina durumuna hazırlık için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri koordinasyonunda düzenli tespitlerinin yapılmasına ve İl Pandemi Kurulunun düzenli bir şekilde bilgilendirilmesine karar verildi." denildi.
Açıklamaya göre, kurul tarafından kentte yeni göreve başlayacak 194 hemşire ile 11 ebenin göreve başlamadan önce 14 gün karantinada tutulacak. Cezaevlerinden tahliye edilecek vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması ile ilgili tüm kararlar Seyahat İzin Kurulunca alınacak ve gerekli güvenlik tedbirleri kolluk kuvvetlerince sağlanacak.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararları gereği para ile maske satışı yapılmasının yasaklandığı vurgulanırken, vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere Erzincan Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 75'er bin maske alımı yapılarak toplamda 150 bin maske dağıtılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kültür Sanat
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