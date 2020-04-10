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Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde bazı cadde ve meydanlarında kısıtlama yapıldığı bildirildi.

10.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:30
Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde bazı cadde ve meydanlarında kısıtlama yapıldığı bildirildi.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak ilimizde alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişinin 12: 00-16: 00 saatleri arasında polis bariyerlemesi yapılarak kısıtlanmasına, yaya olarak geçişlerde vatandaşların ateşlerinin ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak geçişlerine izin verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Erzincan, Güncel
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