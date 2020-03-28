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Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi

Erzincan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi için kurban kesilip, dua edildi.

28.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:04
Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi
Erzincan 'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi için kurban kesilip, dua edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terzibaba Mezarlığı ve Türbesi giriş kısmında düzenlenen programa, AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu ile bazı Alevi dedeleri katıldı.
Burada, dua okunmasının ardından, tekbirler getirilerek kurban kesildi.
Milletvekili Çakır, yaptığı konuşmada, "Rabb'im inşallah bu kurbanlar, beli bükülmüş yaşlılar, çocuklar hürmetine bu virüsü, salgını defeder diye temennide bulunuyoruz, dua ediyoruz. Rabb'im milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, devlet büyüklerimizi her türlü felaketten korusun." dedi.
Belediye Başkanı Aksun da musibetlerin ve belaların defedilmesi için kurban kesimini Terzibaba hazretlerinin türbesinde yaptıklarını belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Bekir Aksun, AK Parti, Erzincan, Kültür Sanat

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