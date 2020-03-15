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Erzincan'da Kovid-19'a karşı ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Erzincan İl Müftülüğünce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cami, mescit, Kur'an kursları ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı.

15.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:44
Erzincan'da Kovid-19'a karşı ibadethaneler dezenfekte ediliyor
Erzincan İl Müftülüğünce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cami, mescit, Kur'an kursları ve kütüphanelerde dezenfekte çalışması başlatıldı.
Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatılı olanlar başta olmak üzere Kur'an kursları, camiler ve şadırvanları, Kovid-19'a karşı ilaçladıklarını söyledi.
Camilerdeki ilaçlamaların belirli periyotlarla yapılacağını ifade eden Çetin, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımız namazların sünnetlerini evlerinde ve iş yerlerinde kılsınlar. Farz ibadetleri için ise camiye gelip namazlarını kıldıktan sonra ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emin Çetin, Erzincan, Güncel

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