Haberler » Güncel » Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Haber

Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Erzincan KYK Yurdu tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

11.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:41Erzincan'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Erzincan KYK Yurdu tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İl Yardımcısı Ayşe Yılmaz, İl Vaizesi Arzu Kılınç, Gençlik Hizmetleri İl Koordinatörü Vildan Öz, KYK yurtlarında görevli dini danışman ve Kur'an kursu öğreticileri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Yarışmaya nezaret eden İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, "Özellikle günümüzde sıkıntılı vakitler geçirdiğimiz ve gençliğimizin farklı arayışlara sürüklendiği bir dönemde, Allah'ın kelamını okuyan, onu öğreten ve öğrenen gençleri görmek mutluluk verici. Kur'an'a ve Allah'ın Resul'ünün yaşayışına olan ihtiyacımızın semeresini almak adına gayret gösteren ve bu anlamda bunun bir parçası olarak bugün bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Yarışma neticesinde, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin takdimiyle program sona erdi. - ERZİNCAN

Ayşe Yılmaz, Müftü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49 Bakan Kasapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:49 12 YAŞINDAKİ KIZIN MEMESİNDE TESPİT EDİLEN YARIM KİLOLUK TÜMÖR TEMİZLENDİ - Haber
12:49 İstanbul Havalimanı'nda 'Güvenlik farkındalığı eğitimi" - Haber
12:46 Safranbolu'da zabıtadan fırın denetimi - Haber
12:45 Kepez'den beslenme uzmanı desteği - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:58:51