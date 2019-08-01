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Erzincan'da kuru otları yakmaya çalışan ailenin evi alev aldı

Erzincan'da, bir evin bahçesindeki kuru otların yakılması sırasında rüzgarın etkisi ile kontrolden çıkan alevler, eve sıçradı.

01.08.2019 22:24
Erzincan'da kuru otları yakmaya çalışan ailenin evi alev aldı
Erzincan'da, bir evin bahçesindeki kuru otların yakılması sırasında rüzgarın etkisi ile kontrolden çıkan alevler, eve sıçradı.
Kavakyolu Mahallesi Terzibaba Caddesi Ahmet Yesevi Sokak'ta ikamet eden Dursun ve Ercan Akgüneş, bahçelerinde temizlik yapmak amacıyla kuru otları yaktı.
Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler kontrolden çıkarak bahçenin yakınındaki eve sıçradı.
Akgüneş ailesi ve çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.
Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken evde hasar oluştu.

Kavakyolu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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