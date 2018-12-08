Erzincan'da Liseler Arası Münazara Yarışması

Erzincan
'da 4. liseler arası münazara yarışması ilk tur müsabakaları yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Münazara yarışmasının ilk tur müsabakaları Özel Doğa Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Jüri üyeliklerini Refahiye
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Kaplanoğlu, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi İsmail Köküsarı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Burcu Çıldır
, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Ferhat Karadağ
ve Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zafer Köknar'ın yaptığı yarışmalarda heyecanlı ve keyifli anlar yaşandı. Öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri adına da çok güzel örnekler sergiledikleri yarışmalar, dostluk havası içerisinde geçti.
Toplam on iki lisenin katıldığı yarışmalarda, ilk tur müsabakaları sonucu rakiplerini geride bırakan Ulalar Anadolu Lisesi
, Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi bir sonraki turda yarışmaya hak kazandılar. - ERZİNCAN
Refahiye,Binali Yıldırım,Erzincan
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:15