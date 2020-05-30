Erzincan'da LYS sınavına girecek öğrenciler için maske üretildi

Erzincan'da Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve personelleri gönüllü olarak 20 Haziran 2020 tarihinde LYS sınavına girecek öğrenciler için 16 bin 500 maske üretimi yapıyor.

Erzincan'da LYS sınavına girecek öğrenciler için maske üretildi
30.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:51
Erzincan'da Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve personelleri gönüllü olarak 20 Haziran 2020 tarihinde LYS sınavına girecek öğrenciler için 16 bin 500 maske üretimi yapıyor.

Meslek Lisesinin atölyesinde günde ortalama bin 500 civarında üretilen maskeler LYS sınavında öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sınava girecek öğrenciler için hazırlanan maskeler okul öğretmenleri ve personelleri tarafından tüm aşamaları gerçekleştirilerek hazırlanıyor. Okulun atölyesinde üretim ve paketlemenin ardından maskeler hazır hale getiriliyor.

Yapılan çalışmaların teknik sistemi hakkında bilgi veren Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nakış Öğretmeni Ayşe Altınel, "Yapacağımız ürünü öncelikle bilgisayarda teknik yönde hazırlıyoruz. Teknik olarak bilgisayarda üzerinde çalışmalarımızı yaparak son şeklini veriyoruz. Hazırlığı yaptıktan sonda tasarımımızı makinaya gönderiyoruz. Yine makine üzerinde de bazı işlemlerden geçtikten sonra ürün üzerinde işlemimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sancak Aslan'da, "Okulumuzda ilk iki hafta içerisinde maske üretimini tamamıyla katlamasını, ütülemesini ve dikimini okulumuzda ki ilgili alanla olan öğretmenlerimiz ve diğer personellerimiz ile yaptık. Halk eğitim merkezine maske yapma makinası geldikten sonra halk eğitim merkezinde maskelerin kesimini yapıyoruz. Daha sonra okulumuza getirmek suretiyle okulumuzda maske dikimini yapıyoruz. Nisan ayının ikinci haftasında başladığımız maske üretiminde günde ortalama bin 500 civarında maske üretimi yapmaktayız. Şuana kadar 25 bin civarında maske üretimi yaptık. Bu maskelerin bir kısmını AFAD'a teslim ettik. Daha sonda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda ilimizde LGS sınavına girecek öğrencilerin kullanması amacıyla öğrencilerime dağıtmak üzere bizden istenen 16 bin 500 maske üretimini şuan da üretiyoruz. 13 bin üzerinde maske ürettik geri kalan 3 bin üzerinde daha maske üreterek Milli Eğitim Müdürlüğüme teslim edeceğiz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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