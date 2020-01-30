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Erzincan'da makarna yüklü TIR ile iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı

Sivas karayolunda, makarna yüklü TIR, kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine ile çarpışarak şarampole uçtu.

30.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:16Erzincan'da makarna yüklü TIR ile iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı

karayolunda, makarna yüklü TIR, kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine ile çarpışarak şarampole uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada makarna kolileri yola savrulurken, kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresi Sakaltutan geçidinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen makarna yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen ve yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinesi ile çarpışarak şarampole uçtu. Devrilen TIR'daki tonlarca makarna yola savrulurken, iş makinesindeki iki kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar yaklaşık iki saat yolun açılmasını bekledi.



Erzincan, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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