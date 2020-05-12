Erzincan'da mantar toplamaya giden kişi, sakatlanınca mahsur kaldı

Erzincan'da mantar toplamaya giden kişi, sakatlanınca mahsur kaldıERZİCAN'ın Üzümlü ilçesinin Bulanık köyünde mantar toplamaya giden Müslüm Toprak ayak bileğini kırması sonucu bölgede mahsur kaldı.

12.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:32
Erzincan'da mantar toplamaya giden kişi, sakatlanınca mahsur kaldı
ERZİCAN'ın Üzümlü ilçesinin Bulanık köyünde mantar toplamaya giden Müslüm Toprak ayak bileğini kırması sonucu bölgede mahsur kaldı. Toprak, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bulanık köyü muhtarı Serdar Can, öğle saatlerinde Müslüm Toprak ile birlikte mantar toplamak için deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki tepelere çıktı. Arazide bir süre gezen 2 arkadaştan Müslüm Toprak (65), dönüş yolunda iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu sağ ayak bileğini kırdı. Muhtar Serdar Can, Tanyeri Jandarma Karakolu'nu telefonla arayarak yardım istedi. Köye 6 kilometre uzaklıkta olan Toprak'ın kurtarılması için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler, başlattıkları çalışmayla kurtardıkları Toprak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye konulan Toprak taşınarak köye getirildi ve buradan ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Erzincan’da mantar toplamaya giden kişi, sakatlanınca mahsur kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Müslüm Toprak, Üzümlü, Güncel, Haber

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