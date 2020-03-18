Erzincan'da Mart'ta karla mücadele
Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 50'e yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı.
18.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:42
Erzincan 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 50'e yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Erzincan'da aralıklı yağan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde cadde ve sokaklarda zeminde kar tutmazken çatı ve bacalar beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde 50'ye yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığının eksi derece düşmesi buzlanmalara neden oldu.
Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarla ilgili kurum ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği, yer yer yoğun olması bekleniyor.
Buzlanma ve don uyarısı:
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Çığ uyarısı
Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. - ERZİNCAN
Erzincan'da aralıklı yağan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde cadde ve sokaklarda zeminde kar tutmazken çatı ve bacalar beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde 50'ye yakın köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığının eksi derece düşmesi buzlanmalara neden oldu.
Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarla ilgili kurum ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.
Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği, yer yer yoğun olması bekleniyor.
Buzlanma ve don uyarısı:
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Çığ uyarısı
Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Güncel
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Güncel
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi