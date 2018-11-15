15 Kasım 2018 Perşembe 13:20



15 Kasım 2018 Perşembe 13:20

Erzincan'da minik öğrencilere atık bilgilendirme eğitimi verildi. Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, çevre bilinci oluşturmak ve Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirme yapmak amacıyla Meysun Ana Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.Çocuklarının çevre dostu bireyler olarak yetişmeleri için temel çevre eğitimleri yanı sıra "Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşümü" konulu görsel çizgi film ve sinevizyon sunusu yapıldı.Verilen eğitimde Geri Dönüşüm ve Çevre Kirliliği konuları anlatılarak, bireylerin bu konudaki sorumluluklarından bahsedildi. Eğitim kapsamında öğrencilere günümüz ve geleceğin problemi olan Ambalaj Atıkları ve türleri, bu atıkların ayrı toplanmasının nasıl yapılacağı ve Geri Dönüşüm ile bu tür atıklardan neler üretilebileceği anlatıldı.Küçük yaştan itibaren çevre bilincinin oluşması için sürekli çalışma yapan ve gayret gösteren Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, geleceğimiz açısından hayati önem taşımakta olan çevre bilincine sahip çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmak için eğlenerek eğitmeyi amaçlamış ve öğrencilere boyama kitabı dağıtılıp, ayrıca okula çeşitli ebatlarda atık pil kutuları verildi. - ERZİNCAN