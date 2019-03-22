Erzincan'da Nevruz, Bayram Havasında Kutlandı

21 Mart
Nevruz Şenliği kapsamında Erzincan
Valiliği, Erzincan Belediyesi
ve Erzincan Üniversitesi
işbirliği ile çeşitli programlar düzenlendi. Şehir merkezinde yürüyüş ile başlayan programda, bahar mevsiminin gelişi bayram havasında kutlandı.
Düzenlenen şenliğe Vali Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman
VE Burhan Çakır
, 3. Ordu
Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Gerçekleştirilen şenlikte protokol mensupları ve katılımcılar mehteran eşliğinde Ordu Caddesi
'nden Cumhuriyet Meydanı
'na kadar Nevruz yürüyüşü yaptılar. Ardından protokol mensupları meydanda yakılan ateş üzerinden atlayarak demir dövdüler. 21 Mart Ormancılık günü münasebetiyle Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtıldı.
Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ
yerleşkesinde devam eden Nevruz Şenliği burada da yine Erzincan Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisiyle başladı. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap
Kongre Merkezinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal marşı ile başlayan programda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Şenliğinin tüm dünyada barış, huzur ve bereket getirmesi temenni etti.
Programda, Vali Ali Arslantaş, bugün ülkemizde olduğu gibi tüm Türki Cumhuriyetlerde Nevruz'un coşkuyla kutlandığını söyleyerek, bu coşkunun bütün insanlığa barış ve esenlikler getirmesini temenni etti. - ERZİNCAN
Erzincan Belediyesi, 21 Mart, Erzincan, Yaşam
Kaynak: İHA