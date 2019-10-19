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Erzincan'da off-road yarışları nefes kesti

- Erzincan'da off-road yarışları nefes kestiERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında Off-Road ve Doğa Sporları Kulübütarafından düzenlenen off-road yarışları nefes kesti.

19.10.2019 17:28
- Erzincan'da off-road yarışları nefes kesti
ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında Off-Road ve Doğa Sporları Kulübütarafından düzenlenen off-road yarışları nefes kesti.
Dumanlı Yaylasında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen etkinliğe Erzincan ve çevre illerde faaliyet gösteren off-road kulübü üyesi çok sayıda sporcu katıldı.
Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için özel dizayn edilmiş araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar zorlu kapılardan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Zaman zaman parkurlara saplanan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı.
Erzincan'da off-road yarışları nefes kesti

Refahiye, Erzincan, Spor

Kaynak: İHA

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