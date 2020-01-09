Haberler » Güncel » Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor - Haber

Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Erzincan'da "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesinin devamı olan "20' de 20" etkinliği kapsamında öğrenci veliler televizyonları kapatıp 20 dakika kitap okudu.

09.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:29Erzincan'da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor
'da "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesinin devamı olan "20' de 20" etkinliği kapsamında öğrenci veliler televizyonları kapatıp 20 dakika kitap okudu.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi tarafından yürütülen "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesinin bir ayağı olan "20' de 20" etkinliğinde öğrenciler ebeveynlerinde katılımı ile televizyonu kapatıp 20 dakika kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde yaş gruplarına göre hem öğrencilerin okuması hızlanırken, hem de okuma alışkanlığı oluşuyor. Ayrıca bu proje ile saat 20.00'de 20 dakika kitap okumak gelenek haline geliyor. Proje sayesinde ailede ve öğrencilerde kitap okumaya dair bir bilinç oluşmasını sağlamak ve bunu alışkanlık haline getirmek amaçlandı.

Projeyle ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan projesinin bir ayağı olan "20' de 20" etkinliğinde öğrenciler ebeveynlerinde katılımı ile televizyonu kapatıp 20 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor. Etkinlikteki amacımız öğrenci ve ailelere kitap okumaya dair bir bilinç oluşturmak. Kitap okuma alışkanlığının yetersizliğinin ciddi bir sorun olduğu Türkiye'de bu alışkanlık ve bilincin uyandırılması, artık bir zorunluluk haline geldi. Bu zorunluluğun bir kültür halinde yerleşmesi durumunda maddi ve manevi alanlarda kalkınmamızın en önemli bir sacayağı da tamamlanmış olacak" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:52  İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yağmur bekleniyor - Haber
09:52  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Haber
09:51  Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Haber
09:50  BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAĞIT BALYALARI YOLA DEVRİLDİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Haber
09:47  Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
23:11  Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
9.01.2020 10:01:21