Erzincan'da Okul Bahçeleri Artık Daha Modern

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:46



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:46

Erzincan Belediyesi okul bahçelerinde ki çevre düzenleme çalışmalarına 2 okul daha ekledi. Bu güne kadar 18 okulun bahçesinde çalışmalarını tamamlayan Erzincan Belediyesi son olarak Fevzi Efendi ve Osmangazi İlkokullarının bahçelerinde asfalt çalışması yaptı.Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Erzincan Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha ferah ve modern şartlarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemiz tarafından bugüne kadar okul bahçelerine oyun ve spor alanları kuruldu, kent mobilyaları monte edildi, bahçelerinde ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları yürütüldü. Ayrıca öğrenci toplanma alanları baskı beton veya asfalt ile kaplanıp yürüyüş yolları inşa edildi. Eğitim için yapılan her hizmet geleceğimizin temelini sağlamlaştırmaktadır" dedi. - ERZİNCAN