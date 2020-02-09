Haberler » Güncel » Erzincan'da okullara kar tatili - Haber

Erzincan'da okullara kar tatili

ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

09.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:37Erzincan'da okullara kar tatili

ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."



Erzincan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 00:48:11