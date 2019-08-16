Haberler» 3. Sayfa» Haber

Erzincan'da örtü yangını

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 30 dönüm arazi zarar gördü.

16.08.2019 18:17 Erzincan'da örtü yangını
Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 30 dönüm arazi zarar gördü.

Bugün saat 12. 45 sıralarında meydana gelen olayda kuru otlar alev aldı. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri örtü yangınına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 30 dönüm arazi rüzgarın da şiddetini artırmasıyla yanarak kül oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alan içinde bulunan 3 fabrika ve bu fabrikalara ait depolara yangının sirayet etmesi engellendi.

Yaklaşık 2 saat süren yangına 3 itfaiye aracı müdahalede bulundu. - ERZİNCAN

Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:38   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı
18:36   Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü
18:35   Ümraniye'deki yangının boyutu ortaya çıktı
18:35   Çeşme'de 1 günde 93 göçmen yakalandı
18:33   45 göçmeni İstanbul'dan kamyonet kasasında Fethiye'ye getiren 4 organizatör tutuklandı
18:32   Karaman'da namaz sırasında cami tavanı çöktü
18:30   Evine girmek için balkona tırmanırken düşen kadın ölümden döndü